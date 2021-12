Atalanta-Roma, Zaniolo ci sarà: allenamento e via libera dei medici

Dopo il 2-0 contro lo Spezia per mister Mourinho arrivano altre buone notizie. Nicolò Zaniolo ci sarà sabato pomeriggio contro l’Atalanta. Il numero 22 ha effettuato ieri degli esercizi dopo la partita ed oggi è si anche allenato a Trigoria nonostante il giorno di riposo. I medici giallorossi, inoltre, hanno anche dato il via libera al talento romanista. Lo riporta Sky Sport.

#Zaniolo ci sarà contro l'Atalanta. Oggi si è allenato, test in campo e medici ok a Trigoria dopo il problema all'adduttore.

Sabato sarà a disposizione per #AtalantaRoma. @SkySport

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) December 14, 2021