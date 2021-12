Atalanta-Roma, le probabili formazioni e dove vederla: Smalling recuperato, tornano Mancini e Zaniolo

Pagine Romaniste (R. Gentili) – A Bergamo per il regalo di Natale. Lì, dove la vittoria non arriva da ben 5 stagioni – gol di Kolarov alla prima di campionato con Di Francesco all’esordio sulla panchina giallorossa – la Roma cercherà di non allontanarsi dal gruppo con vista Europa, sbirciando se possibile su quel quarto posto distante 8 punti (ed ostacolato dalla Fiorentina a +2). Lontananza dal quarto posto che potrebbe diventare di 5 punti se con l’Atalanta la squadra di Mourinho vincesse, ed il Napoli cadesse a San Siro contro il Milan, sempre però guardandosi bene le spalle da Juventus, Empoli ed anche Lazio.

Ripresi i tre punti in campionato con lo Spezia (2-0) – con cui è stato scongiurato l’incrocio agli ottavi di Coppa Italia, dove ci sarà il Lecce – domani alle 15 la Roma andrà in scena per l’ultima volta nel 2021 in trasferta. Si andrà nella tana della Dea, lanciata a velocità impressionante (7 vittorie consecutive in campionato) verso la vetta della classifica, raggiungibile con una vittoria, ed il conseguente passo falso di Inter – ora prima – Milan e Napoli, che si daranno battaglia domenica sera.

Ultima gara fuori dalle mura amiche, ma il supporto dei tifosi non mancherà. Anche per la partita di domani, sono andati a ruba i biglietti del settore ospiti: attesi circa 1.127 romanisti al seguito degli uomini di Mourinho.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-ROMA

Tirato un lungo sospiro di sollievo, Mourinho ha recuperato Smalling. Dopo aver avvertito un fastidio muscolare nel corso del primo tempo nel match con lo Spezia – dove ha aperto le marcature – il difensore inglese aveva chiesto il cambio nella ripresa. In dubbio da subito, il perno della retroguardia romanista ha svolto in settimana un lavoro personalizzato che lo ha consegnato nuovamente nelle mani di Mou.

Lo Special One aveva dubbi anche su Zaniolo. Ma anche qui è arrivata la buona novella: il numero 22 ci sarà. Doppiamente indisponibile contro lo Spezia – squalificato in seguito all’ammonizione ricevuta contro l’Inter – il suo nome era presente anche nella lista degli infortunati dopo il problema, sempre di naturale muscolare, occorso dopo appena un quarto d’ora dall’ingresso in campo a Sofia.

Dalla lista degli infortunati è depennato anche il nome di Perez, rientrato sotto la guida di Mourinho. Ciononostante, lo spagnolo – out dalla gara con l’Inter – sederà in panchina. Sono pochissime infatti le possibilità di un passaggio al 4-2-3-1, in cui Perez troverebbe spazio nel tridente dietro Abraham.

Sarà quindi confermato il 3-5-2. Per la prima volta in stagione, davanti al fido Rui Patricio verrà formata la difesa che Mourinho ha subito avuto in mente. Forzatamente riposatosi (squalifica) lunedì, l’ex Mancini – presto l’annuncio del rinnovo, ormai definito – sarà a destra, Smalling al centro ed Ibanez – anche lui a segno contro lo Spezia – a sinistra.

Davanti, sulle corsie laterali, Karsdorp e Vina sono inamovibili. Così come Veretout – pittore degli angoli decisivi contro i liguri – l’equilibratore (ed altro ex) Cristante e l’anima offensiva Mkhitaryan. Coppia d’attacco Zaniolo–Abraham.

Indisponibile Felix per squalifica. Subentrato negli ultimi minuti di partita, l’attaccante giallorosso è stato espulso per doppia ammonizione: dubbia la prima – scaturita da una situazione di spalla contro spalla – doverosa la seconda per tocco di mano, che aveva portato al terzo gol, prontamente annullato.

Eccezion fatta per Gosens – infortunato di lungo corso – Gasperini ha tutti a disposizione. Musso in porta, l’ex giallorosso Toloi, Palomino e Djimsiti a formare la barriera difensiva. De Roon e Freuler – recuperato da pochissimo – con Hateboer e Maehle in mezzo al campo. Pasalic è in (leggero) vantaggio su Pessina per innescare Zapata e Ilicic, che dovrebbe spuntarla su Malinovskyi in un ballottaggio serrato.

DOVE VEDERE ATALANTA-ROMA

A trasmettere il big match tra Atalanta e Roma sarà Dazn. La gara comincerà alle 15, mezz’ora prima ci sarà il collegamento con il pre-partita. La telecronaca di Stefano Borghi, Massimo Gobbi curerà il commento tecnico.

ATALANTA-ROMA, ARBITRA IRRATI

Massimiliano Irrati arbitrerà Atalanta–Roma. Gli assistenti saranno Stefano Alassio ed Andrea Zingarelli. Il ruolo di quarto uomo verrà ricoperto da Andrea Colombo. La sala Var è affidata a Luigi Nasca, coadiuvato dall’Avar Alessio Tolfo.

A neppure un mese di distanza dalla direzione – positiva, vittoria per 2-0 timbrata dalla doppietta di Felix, domani squalificato – contro il Genoa, Massimiliano Irrati torna ad arbitrare la Roma. Il bilancio aggiornato è dunque di 19 partite: 9 sono le vittorie, 6 i pareggi e 4 le sconfitte.

Negativo invece il borsino con Nasca al Var: nei 4 precedenti non sono arrivati i tre punti. L’ultimo risale alla stagione in corso: la sconfitta in casa della Juve, caratterizzata dall’episodio del rigore su Abraham – poi sbagliato da Veretout – oltre che dal tocco di mano di Cuadrado sulla rete bianconera.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Pezzella, Koopmeiners, Pessina, Zappacosta, Lovato, Mirancuk, Malinovskyi, Piccoli, Muriel.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Indisponibili: Gosens.

Squalificati: -.

Diffidati: Freuler, Demiral.

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Kumbula, Calafiori, Tripi, Diawara, Darboe, Bove, Zalewski, Perez, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy.

Squalificati: Felix.

Diffidati: Cristante.



Arbitro: Irrati.

Assistenti: Alassio-Zingarelli.

IV Uomo: Colombo.

Var: Nasca.

Avar: Tolfo.