Intorno alle 11:34 è stata registrata una forte scossa di terremoto nella provincia di Bergamo. La scossa – attorno ai 4.3 e i 4.8 di terremoto – non ha generato danni. La gara della Roma – in programma alle 15 – contro l’Atalanta non è comunque a rischio. A riportarlo è l’Istituto Nazionale di Gesofisica e Geologia.