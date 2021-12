Atalanta-Roma 1-4. Impresa dei giallorossi al Gewiss Stadium

Pagine Romaniste – Ultimo grande ballo. La Roma si appresta ad affrontare l’Atalanta nell’ultimo big match – ed ultima trasferta – del 2021. Sin qui lo score degli scontri con le altre grandi è stat tutt’altro fuorché positivo, ma con il Natale alle porte Mourinho ed i giallorossi intendono regalarsi i tre punti. Una vittoria metterebbe la Roma nei piani alti della classifica, rimanendo così ancorata al quarto posto. Per tentare l’assalto alla corazzata di Gasperini – reduce da ben 7 gare vinte consecutive in campionato – Mourinho farà di nuovo affidamento sul 3-5-2. A protezione di Rui Patricio ci sarà Mancini, di rientro dalla squalifica, e Smalling, recuperato dopo il fastidio muscolare avvertito contro lo Spezia. Incertezza per chi prenderà possesso della zona di sinistra. Ce la fa anche Ibanez. Nessun dubbio invece su chi comporrà il centrocampo. Karsdorp e Vina presiederanno le fasce, Cristante sarà al centro affiancato da Veretout e Mkhitaryan. Scontata la squalifica e smaltito il fastidio all’adduttore destro, Zaniolo tornerà a fare coppia con Abraham.

TABELLINO

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti (33′ Muriel); Hateboer (78′ Zappacosta), De Roon, Freuler, Pezzella (78′ Mahele); Ilicic (46′ Malinovskyi), Pasalic (63′ Miranchuk); Zapata.

A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Maehle, Koopmeiners, Pessina, Zappacosta, Lovato, Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

AS ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (90′ Kumbulla), Cristante, Mkhitaryan (88′ Calafiori), Vina; Zaniolo (68′ Shomurodov), Abraham (90′ Bove).

A disposizione: Fuzato, Boer, Villar, Diawara, Darboe, Perez, Zalewski, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Alassio-Zingarelli.

IV Uomo: Colombo.

Var: Nasca.

Avar: Tolfo.

Marcatori: 1′ Abraham (R), 26′ Zaniolo (R), 46′ Muriel (A), 74′ Smalling (R), 82′ Abraham (R).

Ammoniti: 7′ De Roon (A), 9′ Zaniolo (R), 48′ Ibanez (R), 76′ Mancini (R).

Espulsi: -.

Note: 3′ recupero (PT)

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 14.05 – La Roma è allo Stadio.

Ore 13.57 – L’11 dell’Atalanta.

Ore 13.50 – La formazione della Roma.