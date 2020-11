Atalanta, Malinovskyi positivo al Covid-19

Il Coronavirus torna ad abbattersi prepotentemente sulla Serie A. Stavolta a farne le spese è l’Atalanta. Secondo quanto riportato dalla federcalcio ucraina su Twitter, Ruslan Malinovskyi è risultato positivo al Covid-19 insieme ad altri due compagni e un componente dello staff della stessa Ucraina. Perdita pesante per Gasperini, in attesa di conoscere le tempistiche del caso.

OFFICIAL

Three more players have tested positive for Covid

Ruslan Malinovskyi

Serhiy Kryvtsov

Junior Moraes#МиЗбірна #SwitzerlandUkraine #CHEUKR #SWIUKRhttps://t.co/ASEminj6T4 pic.twitter.com/RjzCya1k0c

— Donetsk Way🇺🇦⚽️ (@DonetskWay2012) November 17, 2020