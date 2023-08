Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Frosinone. Tra le dichiarazioni, alcune parole in merito anche a Zapata e alla trattativa non conclusa con la Roma:

“Mi ero già espresso all’inizio della settimana, io ho lasciato il giocatore libero di decidere, come giusto che sia. Non ho mai messo nessun veto a nessuno, se la cosa non è andata in porto è per altri motivi. Sta bene fisicamente, dunque è disponibile”.