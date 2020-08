Assalto finale a Smalling. Fienga, pressing United

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Nelle intenzioni della Roma e di Smalling questa potrebbe essere la settimana giusta per ritrovarsi. Il club giallorosso vuole spingere sull’acceleratore perchè il difensore resta una precisa richiesta di Fonseca e a Trigoria non vorrebbero andare troppo per le lunghe. La Roma è pronta ad un’offerta di 17 milioni che, sommati ai 3 dello scorso anno, farebbe arrivare la cifra a 20. I capitolini vorrebbero offrire 3 milioni per il prestito ed altri 14 per l’obbligo di riscatto legato a delle condizioni molto semplici. Smalling, pur non volendo rompere con il Manchester per una questione di rispetto per chi l’ha lanciato nel grande calcio, ha fatto capire come quella di Roma sia la destinazione preferita. E’ pronto, inoltre, a limare qualcosa sul suo stipendio. A Trigoria lo aspettano tutti a braccia aperte e chissà che anche dalla conferma, o dal ritorno, di giocatori importanti non dipendano le idee di alcuni leader come Dzeko. Il bosniaco farebbe carte false per riaverlo in squadra, come lui Mancini e, soprattutto, Ibanez. L’ex atalantino ha imparato molto da Smalling e la sua presenza per la difesa a tre è preziosa. Comunque la Roma non può farsi trovare impreparata ed ecco che gli altri nomi sono quelli di Maksimovic, Sokratis e Rugani sull sfondo.