Il Tempo (L. Pes) – In attacco è uno, al momento, il nome sul quale la Roma punta, ovvero quello di Gianluca Scamacca. A metà mese Pinto, in uno dei suoi viaggi a Londra, aveva incontrato il West Ham dopo aver ricevuto il sì dell’entourage del calciatore. Oggi l’ex Sassuolo comincerà la pre-stagione con il club inglese, ma in settimana sono previsti nuovi contatti tra i club per provare a trovare un’intesa che possa accontentare tutti. Nessun contatto, invece, per Morata. Lo spagnolo al momento resta soltanto un’idea per i giallorossi.