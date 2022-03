Aspettando Spinazzola il poker degli eredi non riesce a decollare

La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Una corsia, quella di sinistra, che finora a Mourinho ha regalato più dubbi che certezze. E non è un caso che lo Special One, sull’out mancino, abbia finora alternato diversi giocatori, tra cui un giovane esterno con caratteristiche prettamente offensive come Zalewski e addirittura un attaccante puro come El Shaarawy, per non parlare dei timidi tentativi fatti anche con Ibanez.

Tutto nasce dall’assenza forzata di Leonardo Spinazzola, che ha cambiato i piani della Roma. Il rendimento di Matias Vina, arrivato proprio per sostituirlo, è andato calando con il tempo soprattutto dal punto di vista difensivo, mentre Calafiori – ora in prestito al Genoa – non ha mai rappresentato una valita alternativa. E anche l’arrivo di Maitland-Niles, che poteva cambiare le cose con la sua duttilità, non ha in realtà garantito l’esterno sinistro che ci si aspettava, e così Mou è arrivato a schierare in quella posizione addirittura Zalewski.