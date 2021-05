Aspettando Mourinho abbuffata della Roma

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Scavalcata all’ora di pranzo dal Sassuolo, la Roma si riprende il settimo posto prima di cena. Il 5-0 al derelitto Crotone — Cosmi ha poche colpe se i suoi giocatori prendono il primo gol facendo battere a Pedro una punizione senza mettere l’uomo davanti alla palla e il secondo da fallo laterale con assist di Santon con le mani — mette a posto anche la differenza reti.

Non si sa mai. In attesa di capire cosa farà la Uefa con la Juventus ammutinata anche il settimo posto potrebbe portare in Europa League anziché in Conference. Fonseca presenta il 4-2-3-1 dei suoi esordi giallorossi, ormai dimenticati. Chissà se avesse continuato così anziché “italianizzarsi” con la difesa a tre…

Forse è un omaggio a Mourinho, che ripartirà da questo modulo. L’arrivo dello Special One ha portato aria nuova nella squadra. L’Inter mercoledì e la Lazio sabato saranno banchi di prova più veri del Crotone, che ha fatto fare bella figura anche a Pastore. Resta comunque negli annali che la Roma non vinceva due partite di fila (Man United e Crotone) dall’8 e 11 aprile (battute Ajax e Bologna). Il problema, come sempre, sono i troppi infortuni. Ieri si è fatto male anche il giovane Darboe, davvero promettente, e alla fine del primo tempo è uscito Ibanez, che oggi sarà valutato.