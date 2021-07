Arsenal inflessibile, Xhaka si complica. L’alternativa è il danese Delaney

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Si complica, e non poco, l’affare Xhaka. Il centrocampista svizzero da diverse settimane ha un accordo con la Roma, ha già espresso chiaramente all’Arsenal la sua volontà di giocare con la maglia giallorossa e sui social network mette “like” praticamente a tutto quello che pubblica José Mourinho, il suo estimatore più grande dentro Trigoria.

Tiago Pinto, però, non è ancora riuscito a trovare un accordo con i “Gunners”, che non si sono spostati di un centimetro dalla richiesta di 20 milioni di euro, che la Roma continua a reputare troppo alta. La differenza è ancora ampia, circa 5 milioni, e da un po’ di giorni le due società non hanno contatti. Probabilmente anche per questo l’Arsenal sta provando a forzare la mano e, secondo “The Athletic”, è pronto ad offrire a Xhaka il rinnovo del contratto attuale, che scadrà nel 2023.

Reale volontà di continuare insieme o tentativo di far uscire allo scoperto la società giallorossa? Quasi sicuramente la seconda ipotesi è quella che si avvicina di più alla realtà, anche perché Xhaka ha espresso chiaramente la volontà di andare via da Londra. In questi giorni il centrocampista si sta allenando da solo – è ancora in vacanza dopo gli Europei – ma nei prossimi giorni dovrà rispondere alla convocazione dell’Arsenal.

La sensazione e che dovrà essere la Roma a fare un passo verso i “Gunners“, come fece lo scorso anno con il Manchester United per Smalling, trattativa che si è sbloccata nelle ultime ore di mercato. Xhaka, da parte sua, ha già detto alla Roma che è disposto a tagliarsi i bonus sull’ingaggio per facilitare la trattativa, che in questo periodo è assolutamente di stallo.

Se Xhaka dovesse decidere di rinnovare, la Roma dovrebbe farsi trovare pronta con un piano B. Nelle ultime ore alla società giallorossa è stato avvicinato il nome di Thomas Delaney, centrocampista danese classe 1991 del Borussia Dortmund, con cui ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, anche se Mourinho continua a mettere lo svizzero in cima alle sue preferenze.