Arriva Matic, il soldato di Mourinho. Frattesi si avvicina, via Veretout

Il Messaggero (S. Carina) – Eccolo il soldato di Mourinho. Questa mattina sbarca a Roma Nemanja Matic. L’appuntamento è alle ore 9,30 all’aeroporto di Ciampino. Il gigante di 194 centimetri ha posto fine alle vacanze in un resort in Turchia, dove con moglie e figli stava trascorrendo un periodo di relax.

Svolgerà le visite mediche a Villa Stuart per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al club giallorosso (e far ritorno in città il 4 luglio, giorno del ritiro, insieme all’altro acquisto Svilar che già eseguito le visite a Parigi).

Si tratta di un 1+1 sulla falsariga di quanto era stato proposto a Mkhitaryan. Il serbo guadagnerà 3,6 milioni di base che giocando regolarmente faranno lievitare il totale a 4,2 (due i bonus personali da 300 mila euro ogni 15 partite) senza considerare i premi collettivi di squadra, più rinnovo automatico al 50% delle presenze in stagione, abbinato al pass europeo, quale sia la competizione. Personalità e esperienza, sono il suo biglietto da visita.

Nelle idee di José sarà il fulcro della mediana giallorossa. Nonostante ad agosto festeggerà 34 anni, rimane un calciatore molto affidabile. Il suo ruolo naturale è quello di mediano (dai piedi buoni) davanti alla difesa, posizione in cui ha costruito gli anni migliori della sua carriera con Mourinho in panchina (159 volte insieme). Al suo fianco normalmente giocano calciatori più rapidi. Per questo motivo è difficile pensare, almeno in partenza, ad una coppia con Cristante.

La Roma per Davide Frattesi sta aspettando di assestare l’affondo decisivo. Come riferisce Il Messaggero, il 30% sulla vendita futura è il vantaggio che godono a Trigoria rispetto alle rivali. Prezzo che potrebbe essere ulteriormente limato inserendo uno tra Felix e Volpato.

Intanto ieri la sorella del nazionale azzurro ha postato su Instagram uno dei tanti articoli che in questi giorni stanno accostando Davide alla Roma, aggiungendo un cuore bianco. Frattesi è la pedina scelta che dovrà prendere il posto di Veretout che continua ad avere mercato sia in Italia (Milan e Napoli) che in Francia (Marsiglia, Lione e Lille). Ligue 1 dal quale arriverà Celik. A Trigoria sono pronti a limare i 4 milioni di differenza tra la proposta iniziale (6 milioni) e la richiesta (10).