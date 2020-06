Armistizio con Petrachi, De Sanctis cresce

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma e Petrachi ora vivono una fase di stallo, il direttore sportivo è stato depotenziato, ma non ha intenzione di rinunciare ai due anni di contratto e la società non vuole dargli 2 milioni netti per liquidarlo. Il mercato quindi sarà gestito da Franco Baldini, che si affiderà a Morgan De Sanctis come braccio operativo.

Intanto l’ex portiere, ora dirigente romanista, ha scelto Simone Lo Schiavo come capo degli osservatori. Lo Schiavo arriva dalla Vibonese e aiuterà De Sanctis a gestire i prestiti ed il mercato Primavera, Under 18 e Under 17. Il suo passaggio sarà ufficializzato entro la fine di giugno. Giovane e intraprendente si ispira a Walter Sabatini, uomo che tanto bene ha fatto in giallorosso.