Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni, ha rilasciato una conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’albiceleste. Tra i vari argomenti del tecnico argentino anche la convocazione del giallorosso Paulo Dybala, lasciato inizialmente fuori dalla lista. Queste le sue parole riportate da ESPN:

“La convocazione di Dybala è relazionata a come vogliamo giocare, a come vogliamo mettere i giocatori in campo. Si tratta di una convocazione di natura calcistica, non è relazionata al fatto che sia rimasto in Italia, è una decisione che ha preso lui. Noi apprezziamo il valore del giocatore e quello che fa in campo, indipendentemente dal campionato in cui gioca. È rimasto in un club che ama molto e ha lasciato da parte altre cose. Lo abbiamo chiamato perché pensiamo che può darci una mano in ogni momento”.