Appuntamento il 27 agosto, ma mancheranno i nazionali

Il Messaggero (G.Lengua) – Con la delusione negli occhi Fonseca ha ringraziato la squadra per la sua prima stagione alla Roma in cui, però, non sono stati centrati gli obiettivi. Il portoghese ha convocato la rosa alle 10 di ieri mattina. Chi ne aveva bisogno ha svolto delle terapie, poi c’è stato il confronto tra il tecnico e la squadra sulla partita persa contro il Siviglia. A questo si sono aggiunte delle raccomandazioni per le tre settimane di ferie con tanto di pettorina gps per monitorare la condizione e il programma da seguire in vacanza. Il rientro è per il 27 agosto quando i calciatori effettueranno un ciclo di tamponi. Non saranno necessarie le visite mediche. Il primo allenamento è previsto per il 28 agosto e il ritiro si farà a Trigoria, anche se Fonseca avrebbe preferito svolgere parte del raduno in montagna. Impossibile, però, perchè il campionato ripartirà il 19 settembre, ed anche perchè molti non ci saranno per via delle nazionali. Salterà l’inizio del raduno anche Pastore che mercoledì prossimo si opererà all’anca a Barcellona.