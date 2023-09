Corriere della Sera (G. Piacentini) – Saranno effettuati nelle prossime ore gli esami strumentali per verificare la gravità dell’infortunio di Houssem Aouar, uscito col Milan per un fastidio al flessore della coscia sinistra. Solo dopo i risultati si prenderà una decisione riguardo alla sua convocazione con la nazionale algerina. Non è stato chiamato, invece, Paulo Dybala che rimarrà a Trigoria – Mourinho ha concesso tre giorni di riposo alla squadra che riprenderà a lavorare martedì– per recuperare dal problema accusato contro il Verona.

Non ci saranno, invece, gli azzurri Pellegrini, Mancini, Cristante e Spinazzola, oltre a Bove, chiamato in Under 21. Per l’Argentina partirà Paredes mentre Lukaku sarà impegnato con la nazionale del Belgio. Non saranno a disposizione di Mourinho nemmeno Rui Patricio, che risponderà alla chiamata del Portogallo, Ndicka (Costa d’Avorio), Celik (Turchia) e Zalewski (Polonia): in totale, escluso Aouar, saranno 11 i romanisti impegnati in nazionale.