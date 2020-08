Ansia Zaniolo, oggi farà il tampone. L’Italia aspetta

La Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) – Oggi è il giorno della verità. Un giorno utile per buttare via dei timori e delle paure che Nicolò Zaniolo si porta dietro da giorni. Esattamente da quando ha lasciato la Costa Smeralda per tornare alla Spezia per il compleanno della mamma. Un’occasione di festa dove c’è però la consapevolezza che durante queste vacanze è entrato in contatto con amici e giocatori poi risultati positivi al Coronavirus. Oggi tornerà a Roma e la prima cosa che farà sarà il tampone a Trigoria per opera del personale del Campus Biomedico.