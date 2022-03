La Gazzetta dello Sport – Un grande punto interrogativo. È in questo modo che Lorenzo Pellegrini sta vivendo l’avvicinarsi al derby, dopo che una faringite gli ha fatto venire la febbre, costringendolo a cominciare una cura antibiotica.

Questo naturalmente rilancia le quotazioni di Oliveira, che ieri in Campidoglio, all’iniziativa per la pace fatta con la Lazio, ha detto: “Ci stiamo preparando per cercare di vincere. Abbiamo ottenuto una grande qualificazione. Ero in tribuna a tifare“.