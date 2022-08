Annunciata agli organizzatori dell’amichevole la presenza di due nuovi giocatori. Uno è Wijnaldum, l’altro…

La Roma questa sera troverà oltre 60mila tifosi giallorossi pronti ad accoglierla tra le mura dell’Olimpico per il debutto stagionale in casa, nell’ultima amichevole pre-campionato contro lo Shakhtar Donetsk. Secondo quanto riporta Alessandro Austini questa mattina su Il Tempo, i giocatori verranno chiamati uno ad uno dallo speaker e a seconda delle tempistiche si deciderà se fargli fare un giro completo di campo. L’ultimo sarà Mourinho, che potrebbe prendere parola con il microfono per dire qualcosa al pubblico. Agli organizzatori era stata annunciata la presenza di due nuovi giocatori: uno è Wijnaldum, ufficializzato due giorni fa, l’altro ancora non c’è. A meno che non spunti dal tunnel a sorpresa all’ultimo minuto…