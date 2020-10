Andressa ko. Ha una lesione al flessore

Corriere dello Sport (F. Schito) – Inizio di stagione poco fortunato per Andressa Alves Silva. Gli esami strumentali hanno rivelato che la brasiliana ha riportato una lesione al primo/secondo grado al flessore della gamba destra nell’allenamento di due giorni fa. La fantasista della squadra di Betty Bavagnoli ha già cominciato il percorso di recupero, ma salterà sicuramente il match contro San Marino in programma domani e bisognerà vedere se sarà pronta a rientrare in Coppa Italia dopo la sosta. La brasiliana era stata penalizzata anche a ridosso dell’avvio del campionato per il rientro ritardato dal Brasile a causa del Covid. Dopo un permesso concesso dalla società a luglio per il matrimonio con la compagna, Andressa non è potuta tornare in Italia nei tempi previsti, visto l’aggravarsi della pandemia in Brasile e , dopo una doppia quarantena e tamponi sempre negativi, ha potuto allenarsi col gruppo a ridosso del campionato. Nonostante questo, Bavagnoli ha scelto di impiegarla in corsa già nella prima partita di campionato.