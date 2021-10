Andorra-Inghilterra, c’è Abraham dal 1’ – FOTO

Ritorno col fiocco. Le grandi prestazioni sfoderate con la maglia della Roma sono valse a Tammy Abraham il ritorno nella Nazionale inglese, da cui mancava dal novembre 2020. Gareth Southgate ha deciso così di affidargli le chiave dell’attacco dei Tre Leoni: Abraham sarà infatti titolare nella sfida contro Andorra per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

L’Inghilterra è prima nel girone I con 16 punti, segue l’Albania – impegnata questa sera contro l’Ungheria – di Kumbulla a 12. Dopo 5 successi di fila, i vice campioni d’Europa hanno impattato per 1-1 contro la Polonia, selezione in cui milita Zalewski. Il trequartista della Roma non è stato convocato questa volta dal c.t. Paulo Sousa a seguito della perdita del padre due settimane fa circa.