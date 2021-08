Andersson (c.t. Svezia): “Olsen? Sorpreso che i club non lo scelgano”

Durante la conferenza stampa in vista della gara con la Spagna di giovedì, il commissario tecnico della Nazionale svedese – Janne Andersson – ha parlato anche di Robin Olsen, in uscita dalla Roma.

Queste le sue parole: “Ad oggi la situazione non è buona, ma staremo a vedere se ci saranno novità. Robin è stato bravissimo in nazionale e per questo sono sorpreso che i club non lo scelgano come primo portiere, perché se la caverebbe anche nei top club. Spero che la questione si risolva e che possa trovare un club dove giocare con continuità. Se non dovesse essere così, affronteremo quella situazione. Sono comunque fiducioso perché con noi è stato fantastico. Mi fido di lui“.

A dispetto del buon Europeo disputato, Olsen è ancora alla ricerca di una sistemazione. I sondaggi di Rennes e Lille e quelli del West Ham e Sheffield sono infatti rimasti tali.