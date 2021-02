Ancora difesa a tre: chance Fazio. Borja Mayoral preferito a Dzeko

Corriere dello Sport (R.Maida) – L’alternanza continua, la fisionomia non cambia: avanti con il 3-4-2-1 e con Borja Mayoral titolare in campionato. Fonseca ha deciso la formazione da schierare contro il Benevento, conservando un piccolo dubbio tra i singoli: Fazio, che non ha giocato neanche un minuto in campionato, dovrebbe essere preferito a Juan Jesus. Il rilancio di Fazio (e/o Jesus) si è reso necessario a causa della penuria di difensori: Smalling, Kumbulla, Ibanez e l’adattato Cristante non hanno recuperato. E siccome né Fazio né Juan Jesus sono inseriti nella lista Uefa, l’occasione buona per utilizzarli è proprio la trasferta di Benevento. “Cristante non ce la fa ma può essere disponibile contro il Braga giovedì” ha detto Fonseca, constatando che il colpo della strega ha impedito al suo giocatore di affrontare la Strega.

In difesa dunque dovrebbe tornare Spinazzola, come è successo in Portogallo dopo l’uscita di Cristante e come era accaduto già in autunno a Cluj. In questo caso, spazio a Bruno Peres sulla fascia sinistra dopo i segnali incoraggianti arrivati dal giovedì di coppa. Il punto fermo è naturalmente Mancini, che dovrà guidare il reparto imbastito in fretta e furia evitando di concedere la profondità ai velocisti di Pippo Inzaghi.