Anche Paulo ha capito il finale, Smalling si sta allontanando

Il Messaggero (S.Carina) – La conferma che la trattativa per il riscatto di Smalling si sia fatta complicata arriva, indirettamente, da Fonseca. Recentemente, il tecnico aveva dispensato serenità sull’argomento, “Sono fiducioso“, “Vogliamo trattenerlo, resterà con noi“. Ieri invece per la prima volta il tecnico ha glissato: “Sono totalmente focalizzato sulla partita contro la Fiorentina, non ho ancora pensato all’Europa League“. Da un lato il Manchester United fa sapere che senza accordo per il riscatto, il difensore rientrerà alla base, dall’altro a Trigoria pensano che con la difesa a tre Smalling potrebbe non essere più così fondamentale. I Red Devils sono fermi alla richiesta di 20 milioni, con la Roma che ne offre 14, possibilmente dilazionati.