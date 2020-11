Anche Mkhitaryan resta nella bolla: niente Armenia

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – La Roma tira un sospiro di sollievo: i tamponi a cui si sono sottoposti ieri i giocatori sono risultati tutti negativi. La società ha preso misure di sicurezza più stringenti per evitare altri contagi, da martedì fino ad oggi gli allenamenti si svolgono in modalità individuale e per Fonseca al momento non è un grosso problema, non c’è una partita da preparare, mancano ancora dieci giorni al ritorno in campo contro il Parma. I giocatori si preparano separatamente nelle camere della foresteria di Trigoria e non negli spogliatoi, evitando di intrattenersi nelle aree comuni. Il pranzo è stato soppresso, esattamente come a maggio dopo il lockdown. Ancora più limitato il personale a Trigoria, attorno alla squadra solo il personale strettamente necessario, tamponi quotidiani e protocollo casa-lavoro-casa. Dopo i sei contagi, nessun calciatore della Roma ha risposto alle convocazioni delle nazionali, in seguito al blocco imposto dalla Asl competente. Ieri la nota della Federazione Armena: “Considerando la velocità del contagio da Covid-19 e il protocollo della Roma, Mkhitaryan non si unirà alla nazionale per le prossime due partite”.