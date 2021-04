Anche il Bayern Monaco è sulle tracce di Allegri: possibile separazione anticipata con Flick

Stiamo entrando sempre di più verso un finale di stagione che potrebbe decidere le sorti di molti allenatori. Il futuro di Paulo Fonseca è ancora tutto da scrivere, molto dipende dalla qualificazione alla prossima Champions ma soprattutto anche al percorso in Europa League. La Roma nelle ultime settimane si è già guardata intorno per prepararsi all’eventualità di un addio del portoghese. Tra i nomi che circolano nei corridoi di Trigoria c’è anche quello di Massimiliano Allegri.

Come riporta il sito calciomercato.it, sul tecnico toscano sarebbe vigile l’interesse anche del Bayern Monaco. I tedeschi starebbero monitorando la situazione Flick, anche alla luce dell’ultima sconfitta in Champions contro il Psg. Nello scenario più spinto il Bayern potrebbe addirittura decidere per la separazione anticipata con l’attuale allenatore – soprattutto in caso di eliminazione dalla competizione europea – per dare una scossa alla squadra in vista del finale di stagione. E Allegri sarebbe uno dei nomi papabili per sostituirlo. Insomma la concorrenza per l’ex Juve è molto alta.