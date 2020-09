Ancelotti su Zaniolo: “Può fare come me: arretrare a metà campo”

La Gazzetta dello Sport (A.Schianchi) – Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton, è stato intervistato dal quotidiano ed ha parlato di Zaniolo facendo un paragone anche con i suoi infortuni. Le sue parole:

Che cosa si sente di dirgli?

Nei prossimi giorni lo chiamerò al telefono, ma deve stare tranquillo. Tornerà più forte di prima, glielo garantisco. Io mi sono fatto male 40 anni fa, ora la chirurgia ha fatto passi da gigante e anche le tecniche sono in continuo aggiornamento. Sono sicuro che Zaniolo diventerà un fuoriclasse e quest, oltre che per la Roma, è un bene per l’Italia.

Lei poi diventò più mediano. Ipotesi plausibile per Zaniolo?

Ha qualità tecniche e fisiche impressionanti. Potrà fare in campo quello che vorrà, non escludo che possa diventare un grandissimo centrocampista, arretrando il suo raggio d’azione.

Pensò mai di smettere?

Mai, io combatto tutti i giorni una battaglia speciale con le mie ginocchia. Perchè mi fanno ancora male, ma io non arretro di un passo. Anche Zaniolo deve fare così, tirare fuori il carattere da guerriero. Ma sono sicuro che la grinta non gli manca.