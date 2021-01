Ancelotti: “Non stiamo parlando con la Roma di Bernard. Olsen? Vorremo tenerlo”

Carlo Ancelotti frena le voci sul possibile arrivo di Bernard alla Roma. Il tecnico dell’Everton in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rotherham United ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla finestra di mercato invernale, parlando anche di Olsen. Queste le sue parole:

“Se qualche giocatore non è contento di restare e vuole andarsene, siamo aperti a parlare con loro. Ma al momento nessun giocatore ha chiesto di partire. E ad essere sincero non stiamo parlando con la Roma di Bernard. Bernard è un nostro giocatore così come Olsen, ma sono situazioni totalmente diverse. Olsen vorremmo tenerlo per il futuro, ne parleremo con la Roma”.