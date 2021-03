Dopo l’ammonizione ad Ibanez nel primo tempo, che è costata al difensore giallorosso il prossimo match in campionato, l’arbitro Di Bello ha ammonito anche Gonzalo Villar. Anche lui era diffidato e così come Ibanez salterà la prossima gara, contro il Sassuolo, in programma sabato 3 aprile alle ore 15:00. Nella Roma diffidati anche Veretout (non convocato per il match contro il Napoli) e Cristante.