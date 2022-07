Amichevole, Roma-Sunderland 2-0. Felix e Zaniolo regalano la vittoria per la seconda amichevole stagionale

Pagine Romaniste – Arrivata ieri in Portogallo, ad Albufeira, la Roma ha affrontato il Sunderland per la seconda amichevole stagionale. I giallorossi si sono imposti anche in questo match per 2-0 grazie alle reti, tutte nel secondo tempo, di Felix e di Zaniolo. Buona la prova di Matic, esordio per Celik sulla fascia. Molto bene anche Zaniolo, entrato nella ripresa ed ha, di fatto, cambiato la partita. Sempre ottima la gara di Zalewski, oramai non più una novità.

TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Kumbulla, Smalling (46′ Tripi), Ibañez (44′ Calafiori); Karsdorp (62′ Celik), Matic (46′ Bove), Veretout (62′ Darboe), Zalewski (77′ Mancini); Carles Perez (46′ Volpato), El Shaarawy (46′ Felix); Shomurodov (46′ Zaniolo).

Sostituzioni: Boer, Faticanti, Ivkovic.

Allenatore: Mourinho

SUNDERLAND (4-2-3-1): Patterson; Gooch, Winchester, Bath, Cirkin (63′ Taylor), Matete, O’Nien (44′ Neil), Diamond (77′ Roberts), Embleton (63′ Sohna), Clarke, Dajaku (77′ Pritchard).

A disposizione: Carney, Richardson, Hume, Kelly, Johnson, Ballad, Evans,Spellman.

Allenatore: Neil

Marcatori: 75′ Felix (R), 80′ Zaniolo (R)

Ammoniti: 35′ O’Nein (S), 61′ Winchester (S), 63′ Matete (S)

Espulsi: -.

10.58 – L’arrivo della squadra allo Stadio di Albufeira