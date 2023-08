L’inizio del campionato è alle porte, e la Roma deve necessariamente chiudere alcuni colpi in attacco e a centrocampo. Tra i nomi affiancati ai giallorossi ci sono 3 giocatori dell’Atalanta. Uno è Zapata, considerato il miglior profilo per l’attacco giallorosso. Insieme a lui è stato accostato ai Capitolini anche Muriel, mentre per la difesa c’è Demiral. Oggi andrà in scena l’amichevole Atalanta-Juve e per l’occasione sono stati convocati i due attaccanti, mentre risulta assente il difensore turco.