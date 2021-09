Amelia: “Sarà un campionato entusiasmante. Mourinho farà bene alla Roma”

Marco Amelia, cresciuto nelle giovanili della Roma, ex portiere di Livorno, Genoa e Milan, è stato intervistato da TMW. Tra gli argomenti affrontati anche il livello della prossima Serie A e la lotta scudetto. Queste le sue parole: “Le prime due giornate hanno fatto capire come sarà il campionato, entusiasmante. Le prime sette squadre si sono confermate, a parte Juve e Atalanta che però recupereranno. Abbiamo nuovamente le sette sorelle e le due romane faranno bene. Il ritorno di Mourinho farà bene all’Italia e alla piazza di Roma. Giallorossi da scudetto? Li metti insieme alle altre. Non vedo una grande favorita, l’Inter ha cambiato allenatore e ha perso Lukaku, sostituendolo però alla grande. Metto tutte alla pari le sette sorelle, anche la Roma, che ha un grande allenatore”.