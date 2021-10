Amelia: “Mourinho ti entra nella testa. Nel 2010 vicino alla Roma”

Essere allenati da José Mourinho e Max Allegri. Ovvero, gli allenatori che si sfideranno domenica in Juventus-Roma. Un privilegio che hanno avuto pochi calciatori.

Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, giusto per citarne un paio. Ma anche Marco Amelia. Ex portiere giallorosso, nella rosa della Roma del terzo scudetto del 2001, ma che non riuscì mai a esordire in prima squadra, né a tornare successivamente. “A Trigoria ci sono praticamente cresciuto, dispiace non essere mai sceso in campo con questa maglia. In ogni caso, sono contento della carriera che ho fatto”.

Già, perché nella carriera di Marco Amelia c’è la spedizione Mondiale in Germania del 2006 da terzo. Ma pure esperienze in top club come Milan e Chelsea. È proprio in queste due squadre che Amelia ha incrociato “Max e José”. Li chiama per nome, testimonianza di un rapporto che è anche andato al di là del campo.

Mourinho e Allegri, ce li descrive?

“Molto volentieri”.

Da chi iniziamo?

“Max, almeno andiamo in ordine cronologico secondo la mia carriera”.

Che allenatore è stato per lei, in quattro stagioni rossonere?

“All’epoca era ancora un tecnico emergente. Veniva dal Cagliari, dove aveva fatto molto bene, ma doveva confermarsi ad alti livelli, con calciatori di classe e personalità. C’erano già Seedorf, Nesta, Gattuso, Pirlo, Ambrosini. Arrivarono poi Ibrahimovic e Robinho. È stato sempre molto attento ai dettagli. Con dei principi tattici da far interpretare ai giocatori in campo. Vinse lo scudetto al primo colpo, dopo sette anni dall’ultima volta. E interrompemmo l’egemonia dell’Inter”.

Dell’Inter di Mourinho.

“Ma lui lo avrei trovato nel mio percorso qualche anno dopo. Nel 2015, a Londra. Nel Chelsea”.

London Calling, sarebbe il caso di dire.

“Ed è proprio da una telefonata che nacque la mia storia con il Chelsea, anche se breve”.

Racconti.

“Vidi un servizio in tv in cui parlò Mourinho a proposito dell’infortunio a Courtois. Disse che gli sarebbe servito un portiere, anche se il mercato era chiuso. Io ero svincolato. Così mi misi in contatto con un uomo dello staff di José, dando la mia disponibilità. La cosa prese corpo e poi parlai direttamente con lui, con Mourinho”.