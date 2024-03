“Amami e basta”: le iniziative della Roma per l’8 marzo all’insegna della prevenzione e della solidarietà

La Roma ha pubblicato una nota sul proprio sito per annunciare le iniziative organizzate per il prossimo 8 marzo, la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna:

«Nell’ambito della Campagna “Amami e Basta”, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna dell’8 marzo, l’AS Roma metterà a disposizione delle proprie tifose e cittadine una serie di servizi gratuiti all’insegna della prevenzione, salute e sensibilizzazione contro la violenza di genere sulle donne.

Attività di prevenzione

Per favorire la cultura della prevenzione, il Club, grazie alla radicata connessione con il territorio, ha agito da collettore per attivare una rete di strutture sanitarie della città che offriranno alle donne una serie di prestazioni e screening gratuiti di vario tipo come visite ginecologiche, esami della tiroide, mammografie, pap-test e screening del colon.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con ASL Roma 1, ASL Roma 2, ASL Roma 3, Poliambulatorio Porta Pinciana e Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.