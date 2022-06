Alessandro Altobelli ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante ha parlato anche di Nicolò Zaniolo. Di seguito le parole di Spillo.

C’è un giocatore per cui farebbe follie?

A me piace molto Zaniolo. Ha tutto per essere un grandissimo: tecnica, fisico, duttilità e secondo me potrebbe fare molti più gol di quelli fatti finora.