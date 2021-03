Allenatore a intermittenza: la strada ormai è segnata

La Repubblica (M. Ferretti) – Quanto c’è di un allenatore all’interno di una sconfitta? E di una vittoria? Poco. Tanto. Tutto. Dipende. Prendiamo la recente Roma di campionato: due ko nelle ultime due partite. Nette le responsabilità di Paulo Fonseca. Su entrambi i risultati. Per via di scelte tecniche sbagliate e di strategie infelici e della mancanza di interventi corretti durante la gara.

Leggi anche: Flop con le big, processo a Fonseca. Tecnico a rischio: il sogno è Allegri

Fonseca, dunque, non è un bravo allenatore? Il portoghese lo è ma a intermittenza (top in Europa, flop in Italia) e questo suo limite sta pesando sulla stagione della Roma e (se non l’ha già fatto) peserà sul giudizio finale dell’ambiziosa proprietà statunitense. In negativo, a rigor di logica.