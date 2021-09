Subito in campo stamane i bianconeri in vista del match contro la Roma. I titolari della sfida contro il Napoli hanno svolto un programma di scarico e recovery mentre il resto del gruppo è sceso in campo al Bruseschi per un lavoro tecnico-tattico. Regolarmente in gruppo Udogie. Domani nel primo pomeriggio la rifinitura prima della partenza verso la Capitale.

