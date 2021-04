Allenamento mattutino per il Torino in vista del match casalingo contro la Roma (calcio d’inizio domenica alle ore 18). Dopo l’attivazione muscolare, Davide Nicola ha diretto un programma tecnico con esercitazioni a tema e movimenti sul possesso palla. Domani in calendario una sessione di allenamento cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita.

Torinofc.it