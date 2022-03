Allenamento Sampdoria, individuale per Conti e Giovinco. Programmi di recupero per Damsgaard e Gabbiadini

La Sampdoria si allena in vista della sfida contro la Roma, in programma domenica 3 aprile alle ore 18:00. Rientrati i nazionali dai rispettivi impegni, i blucerchiati attendono adesso solo il ritorno di Rincon. Il report della sessione odierna di allenamento è riscaldamento, esercitazione tecnica sui possessi e partitelle a tema. Lavoro individuale per Andrea Conti e Sebastian Giovinco. Programmi di recupero agonistico per Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini. Terapie e fisioterapia per Albin Ekdal. Prevista una nuova seduta domani.