Allenamento Sampdoria, in gruppo Bereszynski. Individuale per Ferrari e Prelec

Primo allenamento dell’anno per la Sampdoria di Claudio Ranieri, prossimo avversario della Roma il 3 gennaio. Giornata di lavoro dunque a Bogliasco dove la Doria, secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, ha svolto il riscaldamento sul campo “3C” di Bogliasco, prima di passare ad un torello e ad una partita tattica a campo ridotto.

Secondo test con il gruppo per Bartosz Bereszynski. Alex Ferrari e Nik Prelec invece hanno svolto una seduta individuale in palestra. Per Manolo Gabbiadini il programma prevedeva terapie e fisioterapia. Domani rifinitura mattutina e poi volo in direzione Olimpico.