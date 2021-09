Prosegue la preparazione della Roma alla sfida contro il Sassuolo. Fuzato giovedì si è sottoposto ad intervento per la riduzione di una frattura nasale, dovuta a uno scontro di gioco in allenamento. Per Smalling individuale, una parte della seduta in gruppo Mancini. Per Pellegrini invece cure e terapie personalizzate. In questo momento per il capitano giallorosso non sono previsti esami.