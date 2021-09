La Roma non si ferma nonostante la pausa per le Nazionali e i giallorossi continuano il lavoro al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. José Mourinho ha dovuto rinunciare a Gianluca Mancini, che ha svolto terapie dopo l’infiammazione riportata alla pianta del piede. Out anche Lorenzo Pellegrini, che ha svolto un lavoro individuale. Chris Smalling invece ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte individualmente.