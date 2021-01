La partita contro l’Inter si avvicina, si giocherà domenica alle ore 12.30 allo Stadio Olimpico, sempre di più e la Roma prosegue la sua preparazione. Questa mattina altro allenamento per i ragazzi di mister Fonseca che ha dovuto fare a meno di Fazio, Santon, Pedro, Calafiori e Zaniolo che hanno lavorato ancora individualmente.

Out anche Mkhitaryan e Karsdorp per un lavoro di scarico programmato. Il resto dei giocatori in gruppo.