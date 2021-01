Allenamento Roma, scarico per chi ha giocato ieri. Il resto del gruppo in campo. C’è anche Spinazzola

Non c’è un attimo di pausa per la Roma che è tornata subito ad allenarsi in vista della partita contro l’Inter che si giocherà domenica alle ore 12.30. La squadra, come di consueto, è stata divisa in due gruppi: scarico per chi ha giocato ieri, palestra e campo per i restanti calciatori.

Buone notizie per Fonseca con Spinazzola che è tornato in gruppo come previsto. Con lui anche Dzeko, Pellegrini e Veretout. Con la squadra anche Fuzato appena rientrato dal prestito. A parte Fazio, Calafiori, Santon, Pedro e Zaniolo. Così come Pastore che sta alternando lavori in gruppo ad esercizi personalizzati.