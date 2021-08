Allenamento Roma, scarico per chi ha giocato di più ieri. Focus atletico e tattico, domani doppia seduta

La Roma continua la preparazione in Portogallo. Seduta pomeridiana per i giallorossi divisi tra scarico per chi ha giocato di più ieri e campo per gli altri. E il Il focus è stato ancora una volta atletico, oltre che tattico. Lo Special One si è concentrato molto sulla rapidità e sul potenziamento, tra affondi, squat con i pesi, percorsi ad ostacoli e il consueto lavoro di scatti con l’elastico legato in vita. Mourinho continua a spingere sull’intensità atletica, con alcuni esercizi che hanno visto anche la presenza di Jordan Veretout. Domani prevista una doppia seduta.