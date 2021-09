La Roma è tornata ad allenarsi al Centro Tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria, in vista della gara di giovedì contro il CSKA Sofia, in UEFA Europa Conference League. Consueta divisione post-gara per la squadra. Chi ha giocato contro il Sassuolo per più di 60′ ha svolto un lavoro di scarico, mentre il gruppo di è allenato regolarmente in campo.