Allenamento Roma, scarico in palestra per chi ha giocato. Sessione tattica per il resto del gruppo. Ibanez, Mancini e Smalling parte individuale, parte in gruppo.

La Roma si è ritrovata questa mattina per il primo allenamento in vista della gara contro il Napoli. La squadra di ritorno da Cluj ha dormito a Trigoria e si è messa subito a disposizione per l’allenamento. La squadra che è scesa in campo ieri ha effettuato un lavoro di scarico in palestra. Il resto del gruppo è sceso direttamente in campo: per loro riscaldamento e sessione tattica. Buone notizie per Ibanez, Mancini e Smalling. I tre difensori hanno svolto infatti una parte di lavoro individuale e una parte di lavoro col gruppo. Mancini e Smalling hanno effettuato riscaldamento personalizzato per poi aggregarsi col gruppo, mentre Ibanez si è scaldato col gruppo.