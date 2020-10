La Roma si prepara a Trigoria in vista della sfida contro l’Udinese, in programma sabato 3 ottobre alle ore 20.45 alla Dacia Arena. Nella seduta di allenamento odierna i giallorossi hanno svolto il riscaldamento, poi torello e tattica. Perotti e Karsdorp hanno svolto lavoro individuale, mentre Kumbulla, protagonista della presentazione in conferenza stampa oggi pomeriggio, si è allenato con il gruppo. Domani la squadra scenderà in campo per la rifinitura alle ore 13.30.