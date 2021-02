Allenamento Roma, ripresa domani alle ore 12:00

Dopo la vittoria contro il Braga nell’andata dei sedicesimi di Europa League, la Roma pensa già al campionato. Domenica 21 febbraio alle ore 20:45 i giallorossi scenderanno nuovamente in campo in casa del Benevento per la 23esima giornata di Serie A. Domani alle ore 12:00 la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria, con Fonseca che dovrà cercare soluzioni per ovviare all’emergenza in difesa.