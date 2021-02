Allenamento Roma, rifinitura in vista del Braga. Individuale per Kumbulla e Smalling

Si è svolta la rifinitura della Roma in vista della gara di domani in Europa League contro il Braga. E’ continuato l’allenamento individuale per Marash Kumbulla e Chris Smalling. Il resto del gruppo ha svolto la rifinitura completa prima della partenza per il Portogallo. La seduta è iniziata con il lavoro atletico per poi continuare con un torello e infine il focus tattico sugli avversari.